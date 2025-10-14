الثلاثاء   
   14 10 2025   
   21 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 04:32
    رويترز: الصين تبدأ رسمياً فرض رسوم موانئ خاصة على السفن الأمريكية

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      مستشار مكتب الإعلام الحكومي في غزة: الاحتلال دمّر أكثر من 95 % من المدارس والمعاهد والجامعات في قطاع غزة

      مصادر فلسطينية: قوات العدو تقتحم بلدة نعلين غرب رام الله ومخيم العين غرب نابلس

      وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان اليمني: تجدد القوات المسلحة اليمنية موقفها الثابت الى جانب الشعب الفلسطيني

