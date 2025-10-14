الثلاثاء   
   14 10 2025   
   21 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 01:26
    قوات الاحتلال تقتحم مدينتي طوباس و رام الله في الضفة الغربية المحتلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      مراسل المنار: توغل ثلاث اليات صغيرة معادية من نوع ATV متخطين خلة وردة بإتجاه الاطراف الغربية لبلدة عيتا الشعب

      رئيس منظمة الصحة العالمية: 8 شاحنات محملة بالإمدادات الطبية دخلت إلى قطاع غزة

      قوات العدو الإسرائيلي تقتحم وسط مدينة قلقيلية بالضفة المحتلة

