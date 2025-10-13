الإثنين   
   13 10 2025   
   20 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 20:47
     هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني: مشاهد الأسرى المحررين دليل جديد على التوحش والإجرام الذي يمارس بحق الأسرى

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      شكوى لبنانية عاجلة ضدّ إسرائيل… مسارٌ دبلوماسيّ جديد أم خطوةٌ ظرفيّة؟

      المشاط يؤكد جاهزية اليمن لمتابعة تنفيذ اتفاق إنهاء العدوان على غزة

      ترامب يعلن من الكنيست: السلام بالقوة ودعمٌ مطلق لإسرائيل

