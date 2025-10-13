الإثنين   
   13 10 2025   
   20 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 16:07
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: ارتفاع عدد الشهداء الصحافيين الى 255 شهيدا منذ بداية حرب الإبادة الجماعية

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      الاحتلالُ يُدمّر حي الشيخ رضوان بالكامل في غزة

      الاحتلالُ يُدمّر حي الشيخ رضوان بالكامل في غزة

      إعلام الأسرى: نؤكد أن هذه الصفقة تمثل محطة مفصلية في مسار تحرير الأسرى وتشكل دافعًا للاستمرار في طريق النضال

      إعلام الأسرى: نؤكد أن هذه الصفقة تمثل محطة مفصلية في مسار تحرير الأسرى وتشكل دافعًا للاستمرار في طريق النضال

      توقف كلمة ترامب في الكنيست لفترة وجيزة لإخراج نائب يساري من القاعة بعدما لوح بلافتة كُتب عليها “اعترفوا بفلسطين”

      توقف كلمة ترامب في الكنيست لفترة وجيزة لإخراج نائب يساري من القاعة بعدما لوح بلافتة كُتب عليها “اعترفوا بفلسطين”