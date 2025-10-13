الإثنين   
   13 10 2025   
   20 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 14:35
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    إعلام العدو: إخراج عضوي الكنيست أيمن عودة وعوفر كاسيف من الكنيست بعد مقاطعتهما كلمة ترامب

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      ترامب: نتنياهو كان يتصل مراراً ويطالب بشتى أنواع الأسلحة بعضها لم أكن أسمع بها من قبل وأنا كنت ارسلها له

      ترامب: نتنياهو كان يتصل مراراً ويطالب بشتى أنواع الأسلحة بعضها لم أكن أسمع بها من قبل وأنا كنت ارسلها له

      بلدية بيروت: استمرار حملة إزالة التعديات على الارصفة والطرقات العامة

      بلدية بيروت: استمرار حملة إزالة التعديات على الارصفة والطرقات العامة

      الحجيري: انتصار المقاومة في غزة هو انتصار للحق والعدالة في العالم أجمع

      الحجيري: انتصار المقاومة في غزة هو انتصار للحق والعدالة في العالم أجمع