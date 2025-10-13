الإثنين   
   13 10 2025   
   20 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 14:35
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    إشكال في الكنيست أثناء كلمة الرئيس الأميركي دونالد ترامب

      مواضيع ذات صلة

      ترامب من الأراضي الفلسطينية المحتلة: الحرب انتهت

      ترامب من الأراضي الفلسطينية المحتلة: الحرب انتهت

      ترامب: قادة حماس مفاوضون جيدون وأقوياء جداً وأذكياء

      ترامب: قادة حماس مفاوضون جيدون وأقوياء جداً وأذكياء

      أمريكا | ترامب: واثق من أنّ وقف إطلاق النار في غزة سيصمد

      أمريكا | ترامب: واثق من أنّ وقف إطلاق النار في غزة سيصمد