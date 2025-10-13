الإثنين   
   13 10 2025   
   20 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 13:02
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    مصادر فلسطينية: أول حافلة من أصل 38 حافلة تقل أسرى القطاع المفرج عنهم تعبر الى غزة

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      وصول حافلات تقل أسرى فلسطينيين أفرج عنهم من سجن عوفر الى رام الله

      وصول حافلات تقل أسرى فلسطينيين أفرج عنهم من سجن عوفر الى رام الله

      انطلاق معرض معدات الأمن والسلامة الدولي IPAS في العاصمة الايرانية

      انطلاق معرض معدات الأمن والسلامة الدولي IPAS في العاصمة الايرانية

      حماس: تحرير أسرانا الأبطال ومن بينهم أصحاب المؤبدات والمحكوميات العالية هو ثمرة بطولة وصمود شعبنا العظيم في غزة

      حماس: تحرير أسرانا الأبطال ومن بينهم أصحاب المؤبدات والمحكوميات العالية هو ثمرة بطولة وصمود شعبنا العظيم في غزة