    المكتب الإعلامي الحكومي: أكثر من 7000 موظف حكومي يشاركون في التحضيرات الواسعة لاستقبال الأسرى الأبطال المفرج عنهم

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      مكتب اعلام الاسرى: تحرك الحافلات التي تنقل الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال “الاسرائيلي”

      “وداعا لختم الجوازات”: أوروبا تطلق نظام مراقبة آلي على الحدود

      مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تطلق الرصاص الحي وقنابل الغاز في محيط سجن عوفر أثناء تجمع أهالي الأسرى

