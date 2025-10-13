الإثنين   
   13 10 2025   
   20 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 11:28
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    مكتب اعلام الأسرى: صفقة طوفان الأقصى الثالثة حررت 1718 أسيرا من غزة اعتقلوا بعد السابع من أكتوبر

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      “وداعا لختم الجوازات”: أوروبا تطلق نظام مراقبة آلي على الحدود

      “وداعا لختم الجوازات”: أوروبا تطلق نظام مراقبة آلي على الحدود

      مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تطلق الرصاص الحي وقنابل الغاز في محيط سجن عوفر أثناء تجمع أهالي الأسرى

      مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تطلق الرصاص الحي وقنابل الغاز في محيط سجن عوفر أثناء تجمع أهالي الأسرى

      ترامب من الأراضي الفلسطينية المحتلة: الحرب انتهت

      ترامب من الأراضي الفلسطينية المحتلة: الحرب انتهت