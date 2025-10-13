الإثنين   
   13 10 2025   
   20 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 09:55
    القناة 12 العبرية: الجيش الإسرائيلي يتسلم الدفعة الأولى من الأسرى الإسرائيليين وعددهم 7 من الصليب الأحمر

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      مصادر فلسطينية: كتائب القسام تسلم بعد قليل 13 أسيراً اسرائيلياً جنوبي قطاع غزة ضمن الدفعة الثانية

      مصادر فلسطينية: مسيّرات معادية تلقي منشورات تحذر أهالي الأسرى من الاحتفال بعد الإفراج عنهم في الضفة الغربية

      مصادر فلسطينية: وصول الأسرى الصهاينة السبعة المفرج عنهم من قطاع غزة الى الاراضي المحتلة

