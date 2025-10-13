الإثنين   
   13 10 2025   
   20 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 08:23
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    القسام: بعد قليل تصريحات مهمة لكتائب الشهيد عز الدين القسام

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      القسام: العدو فشل في استعادة أسراه بالضغط العسكري وها هو يخضع ويستعيد أسراه من خلال صفقة تبادلٍ كما وعدت المقاومة منذ البداية

      القسام: العدو فشل في استعادة أسراه بالضغط العسكري وها هو يخضع ويستعيد أسراه من خلال صفقة تبادلٍ كما وعدت المقاومة منذ البداية

      القسام: لطالما كانت المقاومة حريصةً على إيقاف حرب الإبادة وسعت لذلك منذ الشهور الأولى ولكن العدو أفشل كل الجهود لحساباته الضيقة وإشباعاً لغريزة الوحشية والانتقام لدى حكومته النازية

      القسام: لطالما كانت المقاومة حريصةً على إيقاف حرب الإبادة وسعت لذلك منذ الشهور الأولى ولكن العدو أفشل كل الجهود لحساباته الضيقة وإشباعاً لغريزة الوحشية والانتقام لدى حكومته النازية

      القسام: نعلن التزامنا بالاتفاق الذي تم التوصل إليه والجداول الزمنية المرتبطة به ما التزم الاحتلال بذلك

      القسام: نعلن التزامنا بالاتفاق الذي تم التوصل إليه والجداول الزمنية المرتبطة به ما التزم الاحتلال بذلك