الإثنين   
   13 10 2025   
   20 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 05:16
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    مصادر فلسطينية: قوات العدو تقتحم مدينة نابلس

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدة قباطية جنوبي جنين شمالي الضفة الغربية

      مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدة قباطية جنوبي جنين شمالي الضفة الغربية

      مصادر فلسطينية: تم إقرار قوائم تبادل الأسرى

      مصادر فلسطينية: تم إقرار قوائم تبادل الأسرى

      مدير مجمع الشفاء الطبي بغزة: لم يتغير أي شيء في حالة القطاع الصحي واحتياجاته منذ إعلان الاتفاق والحاجة ماسة لبدائل عاجلة للمستشفيات التي دمرها الاحتلال وخرجت عن الخدمة

      مدير مجمع الشفاء الطبي بغزة: لم يتغير أي شيء في حالة القطاع الصحي واحتياجاته منذ إعلان الاتفاق والحاجة ماسة لبدائل عاجلة للمستشفيات التي دمرها الاحتلال وخرجت عن الخدمة