    عاجل

    مصادر فلسطينية: تم إقرار قوائم تبادل الأسرى

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      مدير مجمع الشفاء الطبي بغزة: لم يتغير أي شيء في حالة القطاع الصحي واحتياجاته منذ إعلان الاتفاق والحاجة ماسة لبدائل عاجلة للمستشفيات التي دمرها الاحتلال وخرجت عن الخدمة

      مصادر فلسطينية: قوات العدو تقتحم مخيم الفوار جنوب الخليل جنوب الضفة الغربية

      اعلام العدو: “الحكومة الإسرائيلية” تجري مشاورات هاتفية بشأن تعديلات على قوائم الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم الإفراج عنهم في إطار الصفقة

