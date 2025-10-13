الإثنين   
   13 10 2025   
   20 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 02:10
    عاجل

    مصادر فلسطينية: قوات العدو تقتحم مخيم الفوار جنوب الخليل جنوب الضفة الغربية

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      اعلام العدو: “الحكومة الإسرائيلية” تجري مشاورات هاتفية بشأن تعديلات على قوائم الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم الإفراج عنهم في إطار الصفقة

      عراقتشي: إيران رفضت دعوة مصر للرئيس الإيراني للمشاركة في قمة شرم الشيخ وبعدها تم دعوة وزير الخارجية للمشاركة

      وزير الخارجية الإيراني: ترحب إيران بأي مبادرة من شأنها أن تُنهي الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي في غزة وتضمن طرد الاحتلال

