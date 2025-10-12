الأحد   
   12 10 2025   
   19 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 22:59
    عاجل

    القيادي في حماس أسامة حمدان لقناة المنار: لا نثق بهذا الاحتلال ولا بالضمانات لأن العدو دائما يخرق الاتفاقات ولكنه ليس في موقع العودة للحرب

      أسامة حمدان للمنار: لن نغادر غزة ..وبعد التحرير سيبقى السلاح للدفاع عن النفس

