الأحد   
   12 10 2025   
   19 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 19:45
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    مراسل المنار: محلقة إسرائيلية معادية تحرض عبر مكبر للصوت على تجمع أبناء المنطقة الحدودية التي تطالب بإعادة الاعمار

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      الرئيس نبيه بري: إصرارنا على إعادة الإعمار هو رد على مخطط “إسرائيل” بتحويل البلدات الحدودية لمنطقة عازلة

      الرئيس نبيه بري: إصرارنا على إعادة الإعمار هو رد على مخطط “إسرائيل” بتحويل البلدات الحدودية لمنطقة عازلة

      الرئيس بري: الرسالة الإسرائيلية وصلت لكن أين صدقية الراعي الأميركي لاتفاق وقف النار؟

      الرئيس بري: الرسالة الإسرائيلية وصلت لكن أين صدقية الراعي الأميركي لاتفاق وقف النار؟

      أونروا: نحو 170 شاحنة دخلت قطاع غزة اليوم

      أونروا: نحو 170 شاحنة دخلت قطاع غزة اليوم