وزارة الداخلية في غزة: نعلن فتح باب التوبة والعفو العام لأفراد العصابات “غير المتورطين بالدماء والقتل” لتسوية أوضاعهم القانونية والأمنية وإغلاق ملفاتهم بشكل نهائي