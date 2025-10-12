الأحد   
   12 10 2025   
   19 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 16:22
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    مكتب إعلام الأسرى: نؤكد أن عقبات معقدة ما زالت تحول دون الإعلان الرسمي عن قوائم الأسرى المفرج عنهم ضمن صفقة التبادل وتشمل أسرى غزة والنساء والأطفال

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      الانسحاب الإسرائيلي يكشف دمار شارع الجلاء وسط غزة

      الانسحاب الإسرائيلي يكشف دمار شارع الجلاء وسط غزة

      وفود رسمية تشارك في التجمع الكشفي الكبير: القيم أساس بناء الأوطان

      وفود رسمية تشارك في التجمع الكشفي الكبير: القيم أساس بناء الأوطان

      وزارة الداخلية في غزة: نعلن فتح باب التوبة والعفو العام لأفراد العصابات “غير المتورطين بالدماء والقتل” لتسوية أوضاعهم القانونية والأمنية وإغلاق ملفاتهم بشكل نهائي

      وزارة الداخلية في غزة: نعلن فتح باب التوبة والعفو العام لأفراد العصابات “غير المتورطين بالدماء والقتل” لتسوية أوضاعهم القانونية والأمنية وإغلاق ملفاتهم بشكل نهائي