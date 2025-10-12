الشيخ قاسم: المقاومة خيار تربوي اخلاقي ثقافي جهادي سياسي وهي جهاد النفس وجهاد العدو وهي موقف وصمود وعز واستقلال وخيار الشباب والشابات والاطفال والرجال والنساء وتربية على حب الوطن