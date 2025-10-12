سماحة الشيخ نعيم قاسم للكشفيين: تحملون الراية التي تحدد طريقكم في الحياة وانتم الثابتون على طاعة الله والانتظار وتتربون في مواجهة الكفر والعدوان وانتم على خيار المقاومة