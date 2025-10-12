الأحد   
   12 10 2025   
   19 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 01:16
    مصادر فلسطينية: قوات العدو تقتحم قريتي بيت فوريك ودير الحطب شرق نابلس وبلدة تل غرب مدينة نابلس

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      مدير مجمع الشفاء ‏الطبي في غزة : نتوقع عودة ما بين 800 ألف إلى مليون نازح إلى شمال غزة لكن القطاع الصحي منهار

      اندلاع مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات العدو الإسرائيلي في بلدة سلواد شرق رام الله بالضفة المحتلة

      الصحة في غزة: تعافي المنظومة الطبية في القطاع يحتاج إلى 7 مليارات دولار

