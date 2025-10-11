السبت   
   11 10 2025   
   18 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 22:09
    عاجل

    المتحدث باسم جيش العدو الإسرائيلي: الإعلان عن مقتل جندي من الكتيبة 7015 في اللواء الجنوبي متأثرا بجراحه الخطيرة التي أصيب بها في 7 أكتوبر 2025 خلال معركة جنوب قطاع غزة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات العدو الإسرائيلي في قرية شقبا غرب رام الله بالضفة المحتلة

      العدو الإسرائيلي يقتحم بلدة عرابة جنوب جنين بالضفة المحتلة

      فياض: الحقوق السيادية ليست للمساومة أو التسوية

