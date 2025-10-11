عائلات الأسرى الصهاينة في غزة: هذا الجحيم لم ينته ولن ينتهي إلا بعودة جميع أبنائنا من غزة وتنفيذ اتفاق التبادل ووقف الحرب فقد دفع جميع المستوطنين ثمنا باهظا