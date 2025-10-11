السبت   
   11 10 2025   
   18 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 14:24
    عاجل

    قوات الاحتلال تقتحم بلدة جبع جنوب جنين وتطلق النار على المواطنين

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      بعد غارات المصيلح.. جنبلاط يتّصل بالرئيس بري

      لجنة الأسير سكاف: لموقف رسمي وشعبي لمواجهة الاجرام الصهيوني بحق الجنوبيين وممتلكاتهم

      ترامب: قادة حماس مفاوضون جيدون وأقوياء جداً وأذكياء

