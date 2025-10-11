السبت   
    سرايا القدس: بعد انسحاب جيش العدو الصهيوني من شمال محافظة الوسطى, أكد مجاهدونا عن انفجار 6 عبوات “مزروعة مسبقاً” بآليات العدو الصهيوني خلال التوغل الأخير بمنطقة الزهراء، ورصد مجاهدونا بقايا الآليات المدمرة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      بعد غارات المصيلح.. جنبلاط يتّصل بالرئيس بري

      قوات الاحتلال تقتحم بلدة جبع جنوب جنين وتطلق النار على المواطنين

      لجنة الأسير سكاف: لموقف رسمي وشعبي لمواجهة الاجرام الصهيوني بحق الجنوبيين وممتلكاتهم

