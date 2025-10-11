سرايا القدس: بعد انسحاب جيش العدو الصهيوني من شمال محافظة الوسطى, أكد مجاهدونا عن انفجار 6 عبوات “مزروعة مسبقاً” بآليات العدو الصهيوني خلال التوغل الأخير بمنطقة الزهراء، ورصد مجاهدونا بقايا الآليات المدمرة