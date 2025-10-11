السبت   
   11 10 2025   
   18 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 14:23
    الرئيس بري: العدوان الإسرائيلي السافر في شكله ومضمونه وفي زمانه ومكانه وبالأهداف التي طاولها لن يغيّر من قناعاتنا وثوابتنا وثوابت وقناعات أهلنا الذين مجدداً بأرواحهم ومنازلهم ومصادر رزقهم يدفعون ثمن تمسكهم بأرضهم وحقهم المشروع في حياة كريمة

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      بعد غارات المصيلح.. جنبلاط يتّصل بالرئيس بري

      قوات الاحتلال تقتحم بلدة جبع جنوب جنين وتطلق النار على المواطنين

      لجنة الأسير سكاف: لموقف رسمي وشعبي لمواجهة الاجرام الصهيوني بحق الجنوبيين وممتلكاتهم

