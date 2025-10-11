السبت   
   11 10 2025   
   18 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 06:38
    المكتب الإعلام الحكومي بغزة: المنظومة الصحية تعرضت لانهيار كلي في قطاع غزة بسبب الحرب

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      أمريكا | ترامب: واثق من أنّ وقف إطلاق النار في غزة سيصمد

      مراسل المنار : احتراق مبنى تابع لأحد معارض الجرافات في المصيلح جراء الغارات الجوية المعادية التي استهدفت المنطقة

      مراسل المنار: الغارات على المصيلح ادت الى استشهاد مواطن وجرح اخر كانا يعبران الطريق

