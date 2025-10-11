السبت   
   11 10 2025   
   18 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 06:38
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    مراسل المنار: الغارات على المصيلح ادت الى استشهاد مواطن وجرح اخر كانا يعبران الطريق

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      المكتب الإعلام الحكومي بغزة: المنظومة الصحية تعرضت لانهيار كلي في قطاع غزة بسبب الحرب

      المكتب الإعلام الحكومي بغزة: المنظومة الصحية تعرضت لانهيار كلي في قطاع غزة بسبب الحرب

      أمريكا | ترامب: واثق من أنّ وقف إطلاق النار في غزة سيصمد

      أمريكا | ترامب: واثق من أنّ وقف إطلاق النار في غزة سيصمد

      مراسل المنار : احتراق مبنى تابع لأحد معارض الجرافات في المصيلح جراء الغارات الجوية المعادية التي استهدفت المنطقة

      مراسل المنار : احتراق مبنى تابع لأحد معارض الجرافات في المصيلح جراء الغارات الجوية المعادية التي استهدفت المنطقة