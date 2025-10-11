السبت   
   11 10 2025   
   18 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 01:58
    ترامب: هذه صفقة عظيمة لـ “إسرائيل” و للعرب و المسلمين و للعالم أجمع

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      وزارة الصحة في غزة: هناك نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية في ظل وجود آلاف الجرحى

      ترامب: الاتفاق الذي توصلنا إليه بشأن غزة يعتبر أهم صفقة تم التوصل إليها على الإطلاق بشأن السلام

      ترامب: نعمل على أن يصمد وقف إطلاق النار في غزة وسيستمر

