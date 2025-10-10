السبت   
   11 10 2025   
   18 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 00:25
    المدير العام لوزارة الصحة في قطاع غزة: على العالم التحرك سريعا لإدخال المساعدات والمستلزمات الطبية

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      ولاية تينيسي الأميركية: قتلى ومفقودون في انفجار مدمر استهدف إحدى منشآت تصنيع المتفجرات

      الهلال الأحمر الفلسطيني: شهيد برصاص الاحتلال بالقرب من دوار السينما في جنين بالضفة الغربية

      جنبلاط : تحميل المقاومة كل تبعات العدوّان تزوير للتاريخ واهانة لشهداء المقاومة

