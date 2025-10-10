حماس والجهاد والجبهة الشعبية: نعبر عن تقديرنا العميق للجهود الجبارة التي بذلها الوسطاء الأشقاء (مصر، قطر، تركيا) وكل من ساند هذا المسار وندعو الطرف الأمريكي والوسطاء لمواصلة الضغط لضمان التزام الاحتلال بكافة بنود الاتفاق