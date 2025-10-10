الجمعة
10 10 2025
17 ربيع الثاني 1447
بيروت 15:06
Ar
En
Fr
Es
لبنان
العالم
عربي واقليمي
دولي
نشرات الأخبار
البرامج
خطاب الأمين
السيد نصرالله
رياضة
إقتصاد
منوعات
الصحف
المزيد
البث المباشر
الجمعة
17 ربيع الثاني 1447
الإمساك
05:17
صلاة الصبح
05:25
الشروق
06:39
الظهر
12:25
العصر
15:42
المغرب
18:29
العشاء
19:20
منتصف الليل
23:48
إمساكيات باقي المناطق
مواقيت الصلاة
بحث
الرئيسية
لبنان
نشرات الأخبار
البرامج
خطاب الأمين
السيد نصر الله
رياضة
منوعات
الصحف
عربي واقليمي
دولي
المزيد
فيديو
اللغة
ع
En
Fr
Es
مواقيت الصلاة
الاشتراك للحصول على ملخص أسبوعي على بريدك
اشتراك
آخر الأخبار
خطاب الأمين
لبنان
إقليمي ودولي
العدو
اقتصاد
نشرات الأخبار
نشرة أخبار 19:30
نشرة محليات
نشرة أخبار 23:30
نشرة أخبار 15:30
نشرة أخبار 11:30
البرامج
كلمات السيد حسن نصرالله
برامج عامة
برامج سياسية
وثائقيات
أفلام ومسلسلات
منوعات
فيديو
صحة وبئية
بيئة ومنوعات
تكنولوجيا
ثقافي وديني
رياضة
كرة قدم
كرة سلة
تنس
كأس العالم
رياضات مختلفة
مواقع وخدمات
English
Français
Español
واتس اب المنار
مواقيت الصلاة
القناة
ترددات البث
من نحن
إتصل بنا
المواقع
الإنكليزي
الفرنسي
الأسباني
الاشتراك للحصول على ملخص أسبوعي على بريدك
اشتراك
عاجل
وزارة الصحة في غزة: ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على القطاع إلى 67211 شهيداً و 169961 جريحاً منذ 7 أكتوبر
10-10-2025 14:24 مساءً
مواضيع ذات صلة
كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب
18:47
لم يفز بها ترامب… “نوبل” للسلام تحصل عليها الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو
15:02
المفتي قبلان : نبارك لغزة أعظم ملاحم التضحية… ولن نقبل إلا أن يكون لبنان العائلة الوطنية والدولة السيادية
14:54
الشيخ دعموش: أدعياء السيادة لا يرون من وظيفة الجيش سوى استدراجه لمواجهة المقاومة وبيئتها
14:43