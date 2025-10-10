الجمعة   
   10 10 2025   
   17 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 15:05
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو: القوات “الإسرائيلية” ستبقى في غزة حتى تُلقي “حماس” سلاحها

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      لم يفز بها ترامب… “نوبل” للسلام تحصل عليها الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو

      لم يفز بها ترامب… “نوبل” للسلام تحصل عليها الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو

      المفتي قبلان : نبارك لغزة أعظم ملاحم التضحية… ولن نقبل إلا أن يكون لبنان العائلة الوطنية والدولة السيادية

      المفتي قبلان : نبارك لغزة أعظم ملاحم التضحية… ولن نقبل إلا أن يكون لبنان العائلة الوطنية والدولة السيادية

      ‏ الشيخ دعموش‎:‎ أدعياء السيادة لا يرون من وظيفة الجيش سوى استدراجه ‏لمواجهة ‏المقاومة وبيئتها

      ‏ الشيخ دعموش‎:‎ أدعياء السيادة لا يرون من وظيفة الجيش سوى استدراجه ‏لمواجهة ‏المقاومة وبيئتها