    وسائل إعلام فلسطينية: فتح شارعي الرشيد وصلاح الدين وبدء عودة النازحين إلى مدينة غزة والشمال

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      إذاعة جيش العدو: سيُسمح لـ100 من 250 أسيراً فلسطينياً من ذوي الأحكام العالية بالخروج إلى الضفة و5 إلى القدس

      نتنياهو: قلنا دائما إنه لا يمكن إعادة المختطفين دون الوقوف بوجه حماس

      رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو: الأمر لم يكن سهلا ووقفت أمام ضغوط كبيرة من الداخل والخارج

