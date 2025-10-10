الجمعة   
   10 10 2025   
   17 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 13:33
    عاجل

    وسائل إعلام فلسطينية: فتح شارع الرشيد وبدء عودة النازحين إلى مدينة غزة والشمال

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      نتنياهو: قلنا دائما إنه لا يمكن إعادة المختطفين دون الوقوف بوجه حماس

      رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو: الأمر لم يكن سهلا ووقفت أمام ضغوط كبيرة من الداخل والخارج

      غزة | داخلية القطاع تعلن بدء الانتشار واستعادة النظام في المناطق التي ينسحب منها الاحتلال

