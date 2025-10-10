الجمعة   
   10 10 2025   
   17 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 10:27
    عاجل

    مراسل المنار: العدو الإسرائيلي أقدم فجر اليوم على نسف منزل غير مأهول في حي كرم البياض ببلدة عيتا الشعب جنوب لبنان

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      العدو الإسرائيلي يجدد انتهاكه للسيادة اللبنانية

      وفد حزب الله استكمل جولته الشمالية.. وتأكيد على تعزيز الوحدة الوطنية والتصدي للتهديدات الإسرائيلية

      ماذا يحصل في المغرب ؟!

