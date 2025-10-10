الجمعة   
    غارة جوية وقصف مدفعي صهيوني وإطلاق نار من طائرات مروحية تابعة للعدو الإسرائيلي شرق مدينة غزة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      إطلاق نار من قِبل آليات العدو الإسرائيلي تجاه منطقة السطر الغربي بمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة

      قوات العدو الإسرائيلي تواصل إطلاق النار شمال غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

      انتشال شهيد من عائلة جعرور جراء قصف إسرائيلي على الشارع الجديد في منطقة النفق شرق مدينة غزة

