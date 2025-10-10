الجمعة   
   10 10 2025   
   17 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 07:20
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري: ندعو أبناء شعبنا في القدس والداخل المحتل وكل من يستطيع الوصول شد الرحال إلى الأقصى والرباط فيه دفاعًا عن حرمته من التدنيس

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      أوكرانيا | إصابات وانقطاع للتيار الكهربائي في كييف جراء هجوم روسي واسع استهدف بنية تحتية حيوية

      أوكرانيا | إصابات وانقطاع للتيار الكهربائي في كييف جراء هجوم روسي واسع استهدف بنية تحتية حيوية

      جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل جندي من كتيبة الهندسة القتالية خلال معارك شمالي قطاع غزة

      جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل جندي من كتيبة الهندسة القتالية خلال معارك شمالي قطاع غزة

      طيران الاحتلال يشن غارة على مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة

      طيران الاحتلال يشن غارة على مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة