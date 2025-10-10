مكتب إعلام الأسرى: القوائم المتداولة عن الأسرى المنوي الإفراج عنهم في إطار صفقة التبادل هي قوائم غير دقيقة يروج لها الاحتلال بهدف الضغط و التشويش على مجريات التفاوض