    قوات الاحتلال تواصل اقتحامها لمخيم بلاطة شرق مدينة نابلس بالتزامن مع مداهمة منزل ومحلًا تجاريًا

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      البيت الأبيض: نحو 200 عنصر من القوات الأمريكية ضمن القيادة الوسطى سيراقبون تنفيذ اتفاق السلام في “اسرائيل”

      مكتب إعلام الأسرى: القوائم الرسمية في حال تم التوصل إلى اتفاق سيتم الإعلان عنها و نشرها عبر منصات المكتب

      مكتب إعلام الأسرى: القوائم المتداولة عن الأسرى المنوي الإفراج عنهم في إطار صفقة التبادل هي قوائم غير دقيقة يروج لها الاحتلال بهدف الضغط و التشويش على مجريات التفاوض

