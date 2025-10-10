الجمعة   
   10 10 2025   
   17 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 02:41
    عاجل

    هيئة البث الإسرائيلية: الوزيران بن غفير وسموتريتش صوتا ضد الاتفاق

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      قوات الاحتلال تواصل اقتحامها لمخيم بلاطة شرق مدينة نابلس بالتزامن مع مداهمة منزل ومحلًا تجاريًا

      رغم دخول وقف اطلاق النار حيز التنفيذ قصف مدفعي شمال غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

      جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ عمليات نسف لمنازل سكنية في مدينة غزة

