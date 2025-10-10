الجمعة   
   10 10 2025   
   17 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 01:08
    عاجل

    هيئة “البث الإسرائيلية”: خطوات تنفيذ مقترح الرئيس ترامب تشمل انتهاء الحرب فورا بموافقة الحكومة الإسرائيلية

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      هيئة “البث الإسرائيلية”: بحسب المقترح لن يعود الجيش للمناطق التي انسحب منها ما دامت حماس تنفذ الاتفاق بالكامل

       هيئة “البث الإسرائيلية”: مقترح ترامب يشمل الانتهاء من الانسحاب في غضون 24 ساعة من موافقة الحكومة الإسرائيلية

      هيئة “البث الإسرائيلية”: مقترح ترامب يشمل انسحاب الجيش إلى الخطوط المتفق عليها في الخرائط

