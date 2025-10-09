الخميس   
   09 10 2025   
   16 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 23:29
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    وسائل إعلام إسرائيلية: جلسة الحكومة تأجلت مجدداً بسبب لقاء ويتكوف وكوشنر مع رئيس الحكومة

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      رغم اتفاق وقف إطلاق النار.. الاحتلال يرتكب مجزرة دامية في غزة

      رغم اتفاق وقف إطلاق النار.. الاحتلال يرتكب مجزرة دامية في غزة

      تجدد القصف المدفعي الاسرائيلي شمال غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

      تجدد القصف المدفعي الاسرائيلي شمال غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

      حماس تطالب الوسطاء والإدارة الأمريكية بتحمّل مسؤولياتهم تجاه الجرائم الوحشية المستمرة في غزة والتدخّل الفوري لإلزام الاحتلال بوقف استهداف الأطفال الأبرياء والمدنيين العزّل

      حماس تطالب الوسطاء والإدارة الأمريكية بتحمّل مسؤولياتهم تجاه الجرائم الوحشية المستمرة في غزة والتدخّل الفوري لإلزام الاحتلال بوقف استهداف الأطفال الأبرياء والمدنيين العزّل