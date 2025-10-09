الخميس   
    السيد الحوثي: سقف العدو بالشراكة الأمريكية والدعم الأوروبي كان احتلال كامل قطاع غزة والتدمير الشامل والتهجير القسري للشعب الفلسطيني وإنهاء المقاومة واستعادة الأسرى دون صفقة تبادل

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      السيد الحوثي: طوفان الأقصى نصر إلهي أربك العدو الإسرائيلي وسنرصد مراحل تنفيذ الاتفاق

      السيد الحوثي: طوفان الأقصى نصر إلهي أربك العدو الإسرائيلي وسنرصد مراحل تنفيذ الاتفاق

      السيد الحوثي: تميز محور الجهاد والقدس والمقاومة في موقفه الصادق والثابت والمناصر والداعم للشعب الفلسطيني وصولا إلى فتح جبهات الإسناد

      السيد الحوثي: تميز محور الجهاد والقدس والمقاومة في موقفه الصادق والثابت والمناصر والداعم للشعب الفلسطيني وصولا إلى فتح جبهات الإسناد

      السيد الحوثي: دور جبهة الإسناد اللبنانية وتأثيرها كبير جدا لأنها أسهمت فعلا إسهاما عظيما ومتقدما وألحقت بالعدو خسائر كبيرة

      السيد الحوثي: دور جبهة الإسناد اللبنانية وتأثيرها كبير جدا لأنها أسهمت فعلا إسهاما عظيما ومتقدما وألحقت بالعدو خسائر كبيرة