السيد الحوثي: الأمريكي بادر بشكل كبير ومعه البريطاني والغرب لدعم العدو الإسرائيلي بعد عملية طوفان الأقصى مما يكشف فعلا عن مدى تأثير العملية وما مثلته من زلزال للعدو