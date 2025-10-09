الخميس   
    السيد الحوثي: من أخطر وأسوأ المسارات التي يعمل عليها الأمريكي والإسرائيلي بدعم غربي تغيير المناهج لاستهداف الهوية والثقافة والفكر

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      القسام: استهدفنا أمس دبابتين إسرائيليتين من نوع ميركافا بقذيفتي الياسين 105 وتاندوم خلال اشتباكات محور نتساريم

      القسام: حاولنا أمس الأربعاء أسر أحد جنود الاحتلال خلال عملية نتساريم

      القسام: هاجمنا أمس موقع الأحواض العسكري في محور نتساريم جنوب غزة واشتبكنا مع قوات الاحتلال من المسافة صفر وأوقعنا قتلى وجرحى

