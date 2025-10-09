الخميس   
   09 10 2025   
   16 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 18:28
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    وزارة الخارجية الإيرانية: طهران تدعم أي جهود تنهي الإبادة الجماعية والحرب في غزة

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      تعميم خارج الصلاحيات؟ الجدل القانوني يتصاعد حول قرار وزير العدل

      تعميم خارج الصلاحيات؟ الجدل القانوني يتصاعد حول قرار وزير العدل

      مراسل المنار: طائرات الاحتلال تشن غارة على منطقة المغربي جنوبي مدينة غزة

      مراسل المنار: طائرات الاحتلال تشن غارة على منطقة المغربي جنوبي مدينة غزة

      الخارجية الايرانية تؤكّد على مسؤولية المجتمع الدولي في منع الاحتلال من نكث وعده

      الخارجية الايرانية تؤكّد على مسؤولية المجتمع الدولي في منع الاحتلال من نكث وعده