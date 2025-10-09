الخميس   
    اعلام العدو عن المراسل يارون أفراهام: ستبقى “إسرائيل” في 53% من قطاع غزة حتى إطلاق سراح آخر الرهائن

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      اعلام العدو: يصل ترامب إلى “إسرائيل” الأحد المقبل ويلقي كلمة أمام الكنيست

      حركة حماس : ننتظر الاتفاق النهائي على الأسماء تمهيدًا لإعلانها لشعبنا عبر مكتب إعلام الأسرى فور اكتمال الإجراءات والتفاهمات ذات الصلة

      مصادر فلسطينية: جيش الاحتلال يفجر مدرعة مفخخة بين المنازل السكنية في حي الصبرة جنوبي مدينة غزة

