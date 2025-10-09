الخميس   
   09 10 2025   
   16 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 03:23
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    ترامب: “إسرائيل” وحماس وقعتا على المرحلة الأولى من خطتنا للسلام

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      مصادر فلسطينية: جيش الاحتلال يفجر مدرعة مفخخة بين المنازل السكنية في حي الصبرة جنوبي مدينة غزة

      مصادر فلسطينية: جيش الاحتلال يفجر مدرعة مفخخة بين المنازل السكنية في حي الصبرة جنوبي مدينة غزة

      حماس: لن نتخلى عن حقوق شعبنا الوطنية حتى الحرية والاستقلال وتقرير المصير

      حماس: لن نتخلى عن حقوق شعبنا الوطنية حتى الحرية والاستقلال وتقرير المصير

      حماس: نحيي شعبنا العظيم في قطاع غزة والقدس والضفة وداخل الوطن وخارجه ونؤكّد أن تضحيات شعبنا لن تذهب هباءً

      حماس: نحيي شعبنا العظيم في قطاع غزة والقدس والضفة وداخل الوطن وخارجه ونؤكّد أن تضحيات شعبنا لن تذهب هباءً