الخميس   
   09 10 2025   
   16 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 01:50
    أ ف ب: البيت الأبيض يحضر نص خطاب يفترض أن يدلي به ترمب لإعلان التوصل إلى اتفاق بشأن غزة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      الرئيس الكولومبي: مسرح الحرب الذي فتحته الولايات المتحدة الأمريكية في منطقة البحر الكاريبي من أجل النفط وليس ضد التهريب

      إعلام العدو: الاتفاق سيوقع اليوم وإطلاق سراح أول الأسرى سيتم يوم السبت أو الأحد

      الأمين العام للأمم المتحدة: أطالب بوقف دائم لإطلاق النار والإفراج عن جميع الأسرى وضمان وصول إنساني كامل ودون عوائق إلى جميع أنحاء غزة

